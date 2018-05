Fornaro: LeU indisponibile ad appoggiare finti governi di tregua

Roma, 5 mag. - "Piena fiducia nell'operato del Presidente Mattarella e al tempo stesso totale indisponibilità a sostenere soluzioni pasticciate funzionali solo a varare finti governi di responsabilità o di tregua". Lo dice il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"I due vincitori delle elezioni del 4 marzo, M5S e centro-destra a guida leghista, si sono mossi in questi sessanta giorni come se il Rosatellum fosse un sistema con una prevalenza del maggioritario e non il suo esatto contrario, ovvero un sistema misto a prevalenza proporzionale che impone scelte di alleanze parlamentari. Per il rispetto che si deve agli italiani alla truffa semantica del Rosatellum, dunque, non si può aggiungere quella di un finto governo di responsabilità o di tregua in cui non siano protagonisti tutti gli attori parlamentari, nessuno escluso", conclude Fornaro.