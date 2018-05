Turchia, opposizione ufficializza alleanza per elezioni 24 giugno

Ankara, 5 mag. - Quattro partiti dell'opposizione turca hanno ufficializzato oggi la loro alleanza in vista delle elezioni anticipate del 24 giugno. Secondo il protocollo consegnato alle autorità di cui la France presse ha ottenuto una copia, la coalizione riunisce la principale formazione dell'opposizione, il Partito repubblicano del popolo (CHP), il partito conservatore Saadet, il Partito democratico (centro-destra) e la nuova formazione della destra nazionalista (IYI). L'alleanza riguarda solo il voto legislativo e non quello per la presidenza.

Con questa coalizione, soprannominata "Alleanza della nazione", l'opposizione cerca di contrastare l'alleanza stabilita tra il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan, il nazionalista MHP, guidato da Devlet Bahçeli, e il partito ultranazionalista BBP.