Fratoianni (LeU): governo tregua per partiti che giocano da mesi?

Roma, 5 mag. - "Governo di tregua. Per chi? Per i partiti che hanno giocato per più di due mesi a chi ha più muscoli e non hanno detto una parola sui programmi e sul da farsi?". Lo scrive su facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"L'unica tregua di cui c'è disperato bisogno - prosegue l'esponente di Leu - è per i lavoratori, per i precari, per i disoccupati, per i senza casa, per le piccole imprese senza nuovi ordinativi. La tregua che serve - conclude Fratoianni - è per chi da anni subisce sulla propria pelle la guerra della crisi."