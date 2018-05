Siria, "congelati" i finanziamenti Usa ai Caschi bianchi -2

Beirut, 5 mag. - Il dipartimento di Stato americano ha annunciato lo scorso aprile che i fondi stanziati per la "stabilizzazione" della Siria sono stati rivisti, senza precisare se i finanziamenti per i Caschi bianchi verranno sospesi. Secondo quanto riportato dai media, la Casa Bianca ha incaricato il dipartimento di Stato di congelare oltre 200 milioni di fondi per attività in Siria.

I 3.700 membri dei Caschi bianchi operano nelle zone della Siria controllate dall'opposizione. Sostenuti soprattutto da Stati Uniti e Regno Unito, di recente hanno firmato contratti anche con organizzazioni turche e del Qatar.