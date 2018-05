Siria, "congelati" i finanziamenti Usa ai Caschi bianchi

Beirut, 5 mag. - "Congelati" i finanziamenti degli Stati Uniti ai soccorritori siriani noti come Caschi bianchi, che ora temono che il presidente Donald Trump possa mettere fine al sostegno economico americano. Lo ha detto alla France presse il leader dell'organizzazione, Raed Saleh.

"Non siamo stati formalmente informati di tagli ai finanziamenti, ma siamo stati informati del congelamento di alcuni progetti mediorientali da parte delle organizzazioni americane, per verificarne la fattibilità - ha detto Saleh - tra questi ci sono progetti legati alla stabilizzazione in Siria, che includono parte del lavoro dei Caschi bianchi".

Parlando dalla Turchia, Saleh ha quindi aggiunto che i piani dell'organizzazione sono stati "completamente rivisti", precisando che "questo avviene ogni anno, ma quest'anno nessuno può prevedere le decisioni del presidente Trump". (Segue)