Pa, Carnevali: rafforzatato e garantito ricambio generazionale

Roma, 5 mag. - "Un passaggio importante che rafforza l'intero comparto garantendo anche il giusto ricambio generazionale degli addetti e maggiori opportunità di impiego per i giovani". Lo dichiara Elena Carnevali, dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera, per commentare la firma del decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni pubbliche.

"Oltre 1.890 i nuovi posti tra posizioni sbloccate e posti messi a bando, a cui si aggiungono risorse che potrebbero significare altre circa 500 assunzioni. L'età media degli addetti nella pubblica amministrazione supera i 50 anni e, secondo i dati Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni), è notevolmente cresciuta negli ultimi 10 anni. Con queste nuove assunzioni si garantisce un apporto di energie e conoscenze che integra le competenze della pubblica amministrazione e che andrà a beneficio del funzionamento della macchina della P.a.e della sua efficienza", conclude.