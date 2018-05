Carceri, Patriarca (Pd): non far sfumare riforma senza decreti

Roma, 5 mag. - "Se non saranno varati presto i decreti attuativi, la riforma penitenziaria rischia di sfumare. Non si tratta di svuotare le carceri, come dicono Lega e Fdi, ma di diminuire le recidive. E' ormai certo che le pene alternative non fanno altro che recuperare chi ha commesso reati". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Il giustizialismo della destra non ha motivo perché nei fatti contribuisce al sovraffollamento delle carceri e non aiuta nel diminuire le recidive. Una visione vecchia della pena, che non fa altro che ingolfare il nostro sistema penale", conclude Patriarca.