Russia, oltre 587 arresti in proteste anti-Putin in diverse città

Mosca, 5 mag. - Il leader dell'opposizione Alexei Navalny e più di 580 suoi sostenitori sono stati arrestati oggi nelle manifestazioni antigovernative tenute in diverse città della Russia a due giorni dall'insediamento di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale.

Migliaia di persone sono scese in piazza scandendo slogan come "La Russia sarà libera" e "Abbasso lo zar" in proteste non autorizzate dalle autorità. Secondo l'organizzazione OVD-Info, sono almeno 587 i sostenitori di Navalny arrestati dalla polizia durante la giorno, di cui 161 a Mosca e 163 a Chelyabinsk, negli Urali. "Gli arresti sono stati eseguiti con brutalità", ha aggiunto l'organizzazione, riferendo di almeno una persona ricoverata in ospedale. Lo stesso Navalny è stato arrestato poco dopo il suo arrivo alla manifestazione di Mosca, dove la polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere la folla.

A San Pietroburgo, la seconda città del paese, migliaia di persone hanno marciato sulla grande arteria Nevskij Prospekt, gridando "Putin ladro!" e "Putin out", secondo un giornalista della France presse presente sul posto. Alcuni manifestanti hanno cercato di bloccare il traffico prima dell'intervento della polizia.