Roma, 5 mag. - "Gli italiani non credono più al vittimismo di Di Maio e compagni: gli altri sono sempre traditori. I grillini si comportano con arroganza come se avessero vinto le elezioni del 4 marzo. La regola e' semplice: quando non vinci, o ti allei con qualcuno trovando una soluzione di buon senso e di responsabilità o resti da solo e, allora, però, guai a parlare di vittimismo. Caro Luigi, ti sei fatto terra bruciata intorno". Lo afferma Renata Polverini (Forza Italia).