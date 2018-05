Parigi, 5 mag. - Diverse migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Parigi per protestare contro le riforme volute dal presidente Emmanuel Macron a un anno dal suo insediamento all'Eliseo. Circa 2.000 gli uomini delle forze di sicurezza, tra cui agenti della polizia anti-sommossa, dispiegati per il corteo partito da piazza dell'Opera sotto lo slogan "Facciamo la festa a Macron". Manifestazioni sono in corso anche nelle città di Tolosa e Bordeaux.