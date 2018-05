Pedofilia, Iori: spezzare silenzio e dare voce a vittime di abusi

Roma, 5 mag. - "Oggi si celebra la Giornata mondiale contro la pedofilia e la pedopornografia, una delle più grandi vergogne dell'essere umano, una drammatica piaga sociale e un fenomeno distruttivo della dignità umana. E', dunque, indispensabile continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica, lavorare per prevenire e favorire le condizioni individuali, familiari e sociali che proteggano i bambini e i ragazzi dagli abusi sessuali, ostacolando il verificarsi di episodi che possono provocare drammatici traumi e difficoltà nella crescita". Lo dichiara in una nota stampa la senatrice del Pd Vanna Iori.

"Secondo i dati diffusi da Telefono Azzurro -prosegue- nel solo 2017 -ogni 72 ore circa- si è verificato un abuso sessuale su minore, ma uno su tre resta in silenzio per paura, vergogna o senso di colpa. E', dunque, fondamentale insistere sulla capacità di ascolto per squarciare il velo che copre gli abusi e favorire le condizioni perché vengano riconosciuti e denunciati".

"Per farlo serve partire dalla famiglia, poiché lì avviene la percentuale maggiore di abusi, dalla scuola, ma anche dallo sport, dalla parrocchia, dai centri di accoglienza e in generale tutte le realtà di aggregazione sociale infantile e giovanile, devono rappresentare ambienti sicuri e protetti per i bambini. Serve perciò uno sforzo collettivo, dalla società civile alle istituzioni, per prevenire, contrastare e spezzare l'omertà attraverso l'assunzione di una responsabilità sociale diffusa che significa, prima di tutto, non voltarsi dall'altra parte. Ma per riuscirci serve una rete di servizi aperta e strutturata sul territorio che consenta a di creare una rete di sostegno larga e permetta, a chi riconosce i segnali, di trovare ascolto e strumenti utili per agire", conclude la senatrice democratica.