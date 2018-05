Roma, 5 mag. - "Abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile per far partire un governo del cambiamento ma i partiti continuano a non 'scongelarsi' e a dire no! Pur confidando nel lavoro del Presidente Mattarella spero che in queste ore non avvenga un 'ribaltone' del voto espresso il 4 marzo". Lo ha scritto Angelo Tofalo, parlamentare del M5S, pubblicando la foto di un sondaggio de Il resto del Carlino secondo il quale il M5S avrebbe raggiunto il 35% dei consensi elettorali.