Federalberghi: abusivismo grande problema, anche per ... -2

Porto Cervo, 5 mag. - "Non esiste ormai - ha detto Bocca - nelle città ma anche nei piccoli paesi, condominio che non annoveri un immobile locato a fini turistici. Sono centinaia di migliaia gli alloggi che, attraverso i diversi portali che permettono di affacciarsi al mercato globale, hanno ormai completamente modificato sia l'arena competitiva del settore sia le regole di ingaggio".

"La sedicente sharing economy - secondo il presidente della Federalberghi - di condiviso ha ormai poco: prospera nell'assenza pressochè completa di regole. Quelle poche che si è riusciti a darle le disapplica nel sostanziale disinteresse degli enti di controllo. In un Paese normale, se un'impresa sottrae al fisco più di cento milioni di euro, il titolare viene perseguito. In Italia, può capitare di vederlo sfilare in passerella insieme a ministri sindaci e assessori".

"Questo far west - ha sottolineato Bocca - come dovrebbe chiamarsi la cosiddetta sharing economy, è l'immagine di un paese nel quale è possibile operare senza rispettare alcuna regola nè amministrativa nè tributaria nè di igiene nè di tutela del lavoro. Anche la sacrosanta incolumità pubblica deve cedere il passo, poichè nessuno sa di preciso chi soggiorni negli appartamenti, nei bed-and-breakfast, nelle mille forme di alloggio abusivo che ormai la fanno da padrone nelle nostre città".

Le amministrazioni "che si oppongono a questa deriva si contano sulle dita di una mano. Tutti gli altri sono occupati a calcolare i benefici che possono venire alle casse comunali dagli accordi con i grandi portali delle locazioni turistiche brevi. Un obolo di pochi euro a fronte del quale si accetta un'evasione milionaria e il sovvertimento di ogni regola di mercato".

"Ci auguriamo - ha concluso il numero uno degli albergatori - che il nuovo governo possa riuscire laddove i precedenti hanno fallito: dare regole certe a questo settore".