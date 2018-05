Braga (Pd): tragedia Sarno impone impegno per prevenzione

Roma, 5 mag. - "La ricorrenza del ventennale della tragedia di Sarno, in cui morirono 160 persone a causa di una vasta frana, ci ammonisce ancora una volta su quanto sia necessario ed estremamente importante investire su prevenzione dal dissesto idrogeologico, conoscere il nostro territorio e i suoi cambiamenti - su questo l'ISPRA sta facendo un ottimo lavoro - e al tempo stesso fermare il consumo di suolo. E' giusto oggi ricordare Sarno, ma ancora più importante farlo tutti i giorni, proseguendo negli investimenti per contrastare il dissesto idrogeologico e sostenendo l'operato degli Amministratori locali, da sempre impegnati in prima fila su questo fronte. Con il lavoro di Italia Sicura e il riassetto delle Autorità di distretto le politiche di difesa del suolo oggi tutti possono proseguire nella giusta direzione, colmando ritardi del passato". Lo dice Chiara Braga, deputata comasca del PD e da sempre impegnata sui temi della protezione civile, delle lotta alle ecomafie e al dissesto idrogeologico.