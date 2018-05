Federalberghi: turisti cinesi mercato del futuro ... -2

Porto Cervo, 5 mag. - "Da quattro anni consecutivi - ha detto Bocca - il paese del dragone è in vetta alle classifiche per il numero di viaggiatori nel mondo. Nel 2017 sono stati 129 milioni i turisti cinesi in giro per il globo e nei prossimi cinque anni si stima che raggiungeranno i 700 milioni di persone".

"Allargando la lente - ha sottolineato il presidente della Federalberghi - in Europa ne arrivano 12 milioni e, tra questi, 1,5 milioni l'anno visitano il nostro Paese ma solo 500mila di loro atterranno direttamente nello Stivale. I flussi sono valutati in ascesa, e noi non abbiamo davvero tempo da perdere di fronte a questa grande opportunità".

"Per l'incoming da Pechino - ha aggiunto Bocca - serve un'offerta precisa: si tratta di 'big spender' abituati a valersi di connessioni wi-fi ovunque, che non vogliono rinunciare ai loro sistemi di pagamento e che si fanno guidare dai loro social network. Ma hanno anche una disponibilità economica incomparabile, che gli consente di spendere tra 1.200 e 1.600 euro al giorno solo per lo shopping. Noi - ha concluso - siamo la terza meta europea prescelta dal turismo cinese. Non credo ci siano dubbi sul fatto che la sfida è aperta".