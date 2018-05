Turismo, Federalberghi: segnali ottimi, estate molto positiva -2

Porto Cervo, 5 mag. - "Dal punto di vista dell'offerta - ha spiegato Bocca - lo scenario del settore alberghiero italiano è dinamico. Gli albergatori puntano ad aprire nuove strutture nei prossimi anni e cresce l'intenzione di acquisto degli immobili da parte degli imprenditori del comparto. Circa 600 esercizi (pari al 2% del totale italiano) nel 2017 hanno visto un cambio di gestione, mentre circa 150 sono state le nuove aperture".

Le previsioni per il futuro "sono decisamente positive, visto che la domanda costante di turismo nel nostro Paese infonde fiducia al comparto: i dati evidenziano che il 13,8% degli albergatori intende aprire una nuova struttura nei prossimi tre anni. Il 62% di chi ha intenzione di aprire una nuova struttura è disponibile anche all'acquisto dell'immobile o del ramo d'azienda, mentre solo il 38% cerca l'affitto".

"Se questi dati ci confortano - ha aggiunto il presidente della Federalberghi - facendoci vedere gli aspetti di crescita del business, non dobbiamo tuttavia dimenticare le molte sfide: la sicurezza, l'evoluzione dei mercati, la crescente digitalizzazione, i limiti delle risorse naturali, solo per elencare le prime che vengono in mente".

"È per questo che - ha concluso Bocca - al di là dei numeri, che parlano di due miliardi di viaggiatori entro i prossimi 15-20 anni, noi crediamo che una riflessione critica sul settore, sulle sue dinamiche, sul suo rapporto con le comunità e con l'ambiente sia oggi necessaria anche da parte degli operatori economici".