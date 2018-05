Russia, più di 300 arresti nelle manifestazioni contro Putin

Mosca, 5 mag. - Più di 300 manifestanti sono stati arrestati oggi in Russia nel corso delle proteste organizzate dal leader dell'opposizione Alexei Navalny e non autorizzate dalla autorità a due giorni dell'insediamento di Vladimir Putin per un quarto mandato presidenziale. Lo ha riferito l'organizzazione indipendente OVD-Info.

La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione in corso a Mosca, durante la quale ci sono stati scontri tra esponenti dell'opposizione e militanti filo-Cremlino, stando a quanto riferito da giornalisti della France presse presenti sul posto.