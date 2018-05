Lavoro, Coldiretti: senza voucher persi 25mila posti in vigna

Roma, 5 mag. - Con l`abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di lavoro occasionali tra le vigne per giovani e pensionati durante l`ultima vendemmia. E` quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova disciplina introdotta con decreto legge lo scorso anno per sostituire lo strumento del voucher.

"La riforma è stata un vero flop in agricoltura dove si stima infatti che - sottolinea la Coldiretti - nell`ultima vendemmia l`utilizzazione dei nuovi voucher sia risultata pari ad un valore inferiore al 2% di quello fatto registrare nell`anno precedente. Le motivazioni - spiega la Coldiretti - sono riconducibili in primis ad un eccesso di inutile burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile la piattaforma informatica creata dall`INPS che non tiene in considerazione le specificità dell`attività agricola. Con l`abrogazione della disciplina del voucher il sistema agricolo - continua la Coldiretti - è stato doppiamente penalizzato in quanto, se da una parte non si riscontravano nel settore indizi di abnorme e fraudolento utilizzo da dover correggere, dall`altra certamente l`intero percorso di emersione intrapreso dal 2008 ad oggi è irrimediabilmente andato perduto".

"Un danno pesante per il vino dove a partire dalla data del 19 agosto 2008, prevista dalla circolare Inps per il rilascio dei primi buoni, è iniziata per la prima volta in Italia - ricorda la Coldiretti - la raccolta dell`uva attraverso voucher con l`obiettivo di ridurre burocrazia nei vigneti e dare una possibilità di integrazione del reddito a studenti e pensionati".

"L`Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori piu` dinamici dell`economia", ha affermato il presidente la Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che il "nuovo Parlamento e il Governo hanno il dovere di ripensare ad uno strumento per il settore che semplifichi la burocrazia per l`impresa, sia agile e flessibile rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all`impiego e dall`altra generi opportunità di integrazione al reddito per giovani studenti, pensionati e cassa integrati".