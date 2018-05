Pedofilia, Carfagna: vigilare contro abusi e attenzione a web

Roma, 5 mag. - "Un abuso sessuale su minore ogni 72 ore. In 4 casi su dieci la vittima ha meno di dieci anni. Sono dati terribili, relativi al 2017, raccolti dal Telefono Azzurro. È giusto ricordarli oggi 5 maggio nella Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia perché bisogna avere cognizione di quanto questo fenomeno aberrante sia diffuso. In Italia vantiamo una normativa all'avanguardia per prevenire e affrontare reati odiosi come questi: le tipologie di reato punibili sono molte e diverse, le pene sono severe, i tempi di prescrizione sono stati allungati di modo che per un pedofilo sia difficile riuscire a farla franca anche dopo molti anni. Ma evidentemente non basta. Serve di più. Serve che ogni persona, dai genitori agli insegnanti, dai parenti agli amici, diventi una sentinella, un guardiano, un protettore. Ragionare oggi su questi numeri tragici e sulla gravità dei pericoli ai quali sono esposti i nostri bambini serve a ricordarci che ogni giorno dell'anno dobbiamo fare del nostro meglio per essere presenti fisicamente e vigili sul web e, in particolare, sui social network. Facebook, Twitter e le altre piattaforme rappresentano uno straordinario mezzo di interscambio, ma sono anche e allo stesso tempo un luogo pericolosissimo per i minori, che spesso vengono adescati proprio lì". Lo scrive Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei deputati, in un post sulla sua pagina Facebook.