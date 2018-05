India, ragazza 16enne stuprata e bruciata viva: 14 arresti

Nuova Delhi, 5 mag. - La polizia ha arrestato 14 uomini dopo che una 16enne è stata stuprata e bruciata viva nell'Est dell'India.

L'adolescente è stata rapita giovedì scorso dalla sua abitazione mentre la famiglia era via per un matrimomio ed è stata stuprata in un bosco dello Stato di Jarkhand. La famiglia ha denunciato l'accaduto al consiglio del villaggio che ieri ha ordinato a due uomini di fare 100 addominali e pagare una multa di 50.000 rupie (750 dollari). Secondo quanto riferito dalla polizia, la punizione ha fatto infuriare i due uomini, che hanno picchiato i genitori della ragazza prima di darle fuoco. "I due accusati hanno picchiato i genitori e si sono precipitati nella casa dove hanno dato fuoco alla ragazza con diversi complici", ha detto alla France presse un funzionario di polizia, Ashok Ram, riferendo quindi dell'arresto di 14 uomini. Tuttavia il principale sospettato è ancora in fuga. (Segue)