Federalberghi: il 2019 anno Slow Tourism, sì al turismo gentile

Porto Cervo, 5 mag. - Dopo il 2018, anno del cibo italiano, "il 2019 sarà l'anno del turismo lento o slow tourism". Lo ha sottolineato il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, secondo cui "si tratta di una filosofia di vita, di un particolare modo di fruire dell'esperienza del viaggio, soffermandosi sui luoghi e sulle tipicità dei singoli territori, evitando il consumo veloce di un bene non delocalizzabile".

"Se il tema - ha spiegato il presidente all'assemblea annuale degli albergatori - è assecondare la richiesta di una domanda nuova, per noi è incentivante. Si tratta di fare sistema per facilitare, ad esempio, la conoscenza e la scoperta di cibi biologici a chilometro zero, o aiutare il viaggiatore a conoscere l'impatto ambientale di una struttura turistica e la sensibilità ecologica di chi nella struttura opera".

"Chi viaggia in chiave slow - ha aggiunto Bocca - privilegia ritmi non frenetici: la sfida per noi può essere di mettere in grado l'ospite di partecipare a un'esperienza completa, profonda e coinvolgente, che gli consenta di assimilare lentamente i legami con la realtà locale. Di viaggi slow attraverso lo Stivale, sfruttando magari anche linee ferroviarie periferiche o non utilizzate, se ne potrebbero programmare senza sosta, incentivando anche politiche di destagionalizzazione".