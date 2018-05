Turchia, piogge torrenziali ad Ankara: 6 feriti e molti danni

Ankara, 5 mag. - Alcuni quartieri della capitale turca sono stati letteralmente sommersi dalle piogge torrenziali che si sono riversate sulla città in poche ore questa mattina, trasformando le strade in fiumi. "E' una vera e propria catastrofe naturale. Non è morto nessuno ma ci risultano 6 feriti e importanti danni materiali", ha dichiarato il sindaco Mustafa Tuna alla rete televisiva NTV. Particolarmente colpito il quartiere Mamak, nella zona orientale. Le piogge continueranno per tutto il pomeriggio secondo il servizio meteo.

Le reti tv hanno difusso immagini impressionanti di auto travolte e trascinate da torrenti di acqua e fango. Un video mostra un uomo aggrappato sul tetto della sua macchina portata via dalla corrente. "E' un fenomeno che può accadere ogni 500 anni, nessuno di noi ha mai visto niente di simile", ha continuato il sindaco, "è una situazione del tutto anomala, straordinaria".

L'anno scorso la metropoli di Istanbul aveva vissuto per due volte una situazione simile con inondazioni violente in piena estate che avevano paralizzato la città sul Bosforo. (fonte afp)