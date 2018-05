Scuola, Crosetto (FdI): basta caccia alle streghe nei sindacati

Roma, 5 mag. - "Dovrebbe fare notizia in una Nazione nella quale lo Stato non riesce a licenziare i furbetti del cartellino, i ladri, quelli che violentano le pazienti negli ospedali il fatto che in pochi giorni abbia deciso di licenziare migliaia di maestre, tutte regolarmente assunte, tutte regolarmente abilitate, tutte in servizio da anni, molte da decenni. La loro colpa? Nessuna. Anzi No, forse quella di non essere tutelate dalla triplice. Una vergogna assoluta che non si può accettare". Lo afferma Guido Crosetto coordinatore nazionale Fratelli d'Italia.

"A nessun lavoratore, regolarmente assunto, ligio al proprio dovere e al lavoro da oltre 3 anni, può essere tolto il lavoro senza alcuna motivazione. La Fedeli fermi questa persecuzione razzista nei confronti di persone colpevoli solo di non avere tessere di Cgil Cisl e Uil - prosegue Crosetto -. Ma soprattutto, qualche media faccia finta di occuparsi di ciò che accade in Italia. Che colpisce decine di migliaia di persone".