Mosca, 5 mag. - Il leader dell'opposizione russa anti-Putin, Alexei Navalny, è stato arrestato nel corso di una manifestazione a Mosca, a due giorni dall'insediamento ufficiale di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale. I cortei di Mosca e San Pietroburgo non erano stati autorizzati dalle autorità. Decine di altri manifestanti sono stati arrestati nel corso delle proteste in diverse città russe. (fonte afp)