Roma, 5 mag. - La Nasa ha lanciato la sonda InSight, il cui obiettivo principale sarà quello di studiare i terremoti su Marte, per cercare di capire il mistero della formazione dei pianeti e di preparare eventuali missioni umane di esplorazione sul pianeta rosso. Il razzo Atlas V ha lasciato terra alle 13:05 (ora italiana) dalla base della US Air Force di Vandenderg in California. E' la prima missione della Nasa verso Marte dal 2012. (fonte afp)