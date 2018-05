Alitalia, Federalberghi: no finta vendita, meglio nazionalizzare

Porto Cervo, 5 mag. - Per salvare Alitalia è meglio una nazionalizzazione che "fare finta di venderla" ancora una volta. Lo ha detto il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, secondo cui "nessun governo italiano avrà la forza di ristrutturare Alitalia. A questo punto la nazionalizzi ed è meglio, ma non facciano finta di venderla altrimenti ogni volta è una pantomima: prima con Air France e poi con Lufthansa. Non lo faranno mai, perchè significa buttare per la strada un sacco di gente".

"È la terza volta - ha sottolineato Bocca a margine dell'assemblea annuale degli albergatori - che facciamo finta di vendere Alitalia. I tedeschi lo hanno detto chiaro e tondo: non è che ce la compriamo e poi la ristrutturiamo noi; voi la ristutturate e poi noi la compriamo. E hanno detto chiaro e tondo: non è che ci tirate il bidone. Non si può fare come l'Ilva, dove adesso fanno lo sciopero perchè non vogliamo più l'acciaio".