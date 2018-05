Calderoli: giustizia per Pamela, a colpevoli massimo di pena

Roma, 5 mag. - "Accolgo e faccio mia la richiesta giunta oggi dalla famiglia di Pamela Mastropietro durante il funerale, quella di avere una giustizia che rappresenta una battaglia del mondo civile contro la barbarie. Il branco di nigeriani -che l'ha violentata, uccisa a coltellate, fatta a pezzi e abbandonata in un trolley come fosse immondizia, il branco che nelle chiacchiere intercettate in carcere non mostra alcun pentimento ma si vanta con frasi che fanno accapponare la pelle come 'Sezionare un corpo è una cosa di poco conto, è un gioco da bambini', e che mostra tutta la premeditazione di questo omicidio, con gli inviti a 'venire a stuprare una ragazza da me' - deve pagare con il massimo della pena prevista. Ergastolo vero, fino all'ultimo giorno. Peccato poterli solo condannare al fine pena mai, perché a casa loro questi criminali sarebbero stati giustiziati con la legge del taglione". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.