Roma, 5 mag. - "GRAZIE. Non credo mai ai sondaggi, ma sento in giro tanta fiducia e tanto affetto, conto di meritarli". Così il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter commenta e pubblica i dati di un sondaggio del Corriere della sera che lo vede in testa alla classifica dei leader in quanto a gradimento.