Federalberghi: vitale ridurre le tasse, peso ormai insostenibile

Porto Cervo, 5 mag. - Per il settore alberghiero "è vitale la riduzione della pressione fiscale". Lo ha affermato il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, secondo cui "la tassazione sugli immobili, nelle sue diverse componenti, ha raggiunto un peso insostenibile. Stimiamo che gli alberghi italiani paghino ogni anno circa 894 milioni di euro solo di Imu e Tasi, equivalenti a una media di 26.956 euro per albergo e 819 euro per camera".

È indispensabile, ha sottolineato Bocca all'assemblea annuale, ridurre le tasse "sul lavoro, sui beni strumentali, sugli investimenti e sui consumatori, abolendo l'imposta di soggiorno, una follia che penalizza chi porta ricchezza al Paese. Buona parte dell'imposizione sulle nostre attività deriva tuttavia dai livelli territoriali di governo, rispetto ai quali proponiamo di commisurare Tari e Tasi all'effettivo utilizzo della struttura: è ingiusto pagare anche quando si sta chiusi".