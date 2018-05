Prime elezioni in Libano dopo 9 anni, Hezbollah cerca maggioranza

Beirut, 5 mag. - Domani in Libano si terranno le prime elezioni politiche da quasi un decennio, un periodo durante il quale equilibri politici storicamente già fragili sono stati messi ad ulteriore dura prova da tensioni e conflitti regionali, su tutti quello nella vicina Siria.

Anche se le previsioni attribuiscono seggi nel nuovo parlamento ai partiti tradizionali, il potente movimento sciita Hezbollah - alleato della Siria e dell'Iran - potrebbe rafforzare il suo ruolo ottenendo con i suoi alleati la maggioranza per la prima volta dal 2005. Tutto questo, comunque, non comporterebbe grossi sconvolgimenti visto che Hezbollah domina già lo scenario politico in Libano, Paese di quattro milioni di abitanti compresso tra Israele e la Siria.

Inoltre, una larga parte della popolazione confessa di avere poche illusioni di fronte a una classe politica accusata di corruzione e nepotismo, in un Paese schiacciato sotto un debito pubblico del 150 per cento del pil (prodotto interno lordo). L'altro grande schieramento in Libano è guidato dal primo ministro sunnita Saad Hariri, al centro nel novembre 2017 di una rocambolesca 'telenovela' legata all'annuncio delle sue dimissioni a sorpresa dall'Arabia Saudita, sua alleata in competizione per la leadership regionale con l'Iran sciita. Hariri ha in seguito ritirato le dimissioni.

(fonte AFP) (segue)