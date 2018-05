Scotto-Speranza (Leu): Giro cambia la politica estera dell'Italia

Roma, 5 mag. - "Caro Luca Lotti, avremmo preferito un profilo più basso in occasione dell'apertura della corsa ciclistica più importante della stagione. Gerusalemme non è una città qualsiasi, nella storia dell'umanità come nella cronaca dolorosa più recente. Lo sport può unire i popoli, ma può anche creare un precedente pericoloso, allargare le distanze, generare rancori e incomprensioni. E vedere il Giro d'Italia al centro di una polemica così forte in una fase delicatissima del conflitto israelo-palestinese preoccupa. Non è stato saggio consentire che scomparisse la dizione Gerusalemme ovest dalla mappatura del Giro da parte degli organizzatori. Senza nemmeno una parola da parte del Governo". Lo scrivono Arturo Scotto e Roberto Speranza sull'Huffington post rivolgendosi al ministro dello Sport, Luca Lotti.

"In quella città - ricordano - est e ovest non sono solo punti cardinali, scaturiscono da Risoluzioni ONU che hanno stabilito la distinzione e dunque da chiare scelte politiche. Così come un giro che lambisce la Città Vecchia significa toccare porzioni di territorio contese da anni. Il maggio che si apre in Medio Oriente è un mese che - come ha scritto Haaretz - può cambiare il volto e il corso della storia di quella regione. Le elezioni in Libano dove si può rompere un equilibrio precario, la scelta annunciata di sospendere il trattato sul nucleare con l'Iran, gli Usa che impiantano l'ambasciata a Gerusalemme, il settantesimo anniversario della Nakba dei palestinesi, i teatri di guerra siriani e yemeniti tuttora apertissimi".

"Camminare con insostenibile leggerezza dell'essere in un conflitto ancora aperto - sottolineano - rischia di essere non semplicemente una svista, ma una scelta di campo. L'Italia è sempre stata terza nel conflitto, ha sempre adottato la strategia dell'equivicinanza tra le parti e anche di recente ha criticato la rottura del tabù operata da Trump con la scelta di trasferire l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Aver scelto di assecondare questa ambiguità con la corsa rosa, magari consentendo alla destra israeliana contraria alla pace di confezionarsi un bello spottone nazionalista in un momento in cui gli scandali finanziari rischiano di travolgerla, è stato un errore clamoroso".

"Se dici che Gerusalemme è una ed è solo israeliana - concludono - non si capisce perché poi non fai come Trump. E se non ascolti neanche le raccomandazioni che la parte palestinese più avvertita ti hanno fatto arrivare significa che hai scelto di abbandonare equilibrio e terzietà. Ecco perché la questione del Giro d'Italia non è un fatto solo sportivo. Né un'occasione per aprire una ennesima polemica in giorni difficili per il nostro paese che non riesce a trovare un equilibrio di governo. Si tratta invece della nostra politica estera, della sua proiezione in Medio Oriente, della funzione che svolgeremo in quell'area nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Qui, caro Luca Lotti e caro Governo, pretendiamo una risposta: se è cambiato qualcosa, bisogna dirlo. Ora".