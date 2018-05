Roma, 5 mag. - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina per una visita privata dal presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dove il 24 aprile scorso è stato operato all'aorta in seguito a un malore. Secondo quanto si apprende, Mattarella è arrivato intorno alle 10 all'ospedale in Circonvallazione Gianicolense a Roma e ha parlato per circa dieci minuti con Napolitano.