Roma, 5 mag. - "Anche in questo caso la difesa dell`italianita` non c`entra. Azionisti di controllo italiani non hanno fatto bene a Tim mi pare. Interesse nazionale non è difesa della nazionalità ma difesa di asset strategici da comportamenti predatori. Da parte di chiunque". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, rispondendo su twitter ad alcune domande sull'ingresso della Cdp in Tim.