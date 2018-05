Casellati: ricordo Sarno ripropone esigenza attenzione al territorio

Roma, 5 mag. - "Sono passati venti anni dalla tragica alluvione che devastò Sarno e alcuni comuni limitrofi, provocando la morte di 160 persone, ma il dolore è ancora vivo in me e nell'intera comunità nazionale. Al di là delle sentenze, che hanno accertato gravi negligenze, il ricordo di un evento così drammatico ripropone l'esigenza di un'attenzione al territorio e a tutto ciò che è indispensabile per prevenire ogni disastro ambientale. Investendo risorse e attuando strategie attese da troppo tempo. Nel rinnovare il sentimento di vicinanza ai parenti e agli amici delle vittime, 137 a Sarno, 11 a Quindici e 5 a Siano, voglio ricordare anche quanti parteciparono con grande generosità alle operazioni di salvataggio in quelle drammatiche ore. Dove non mancarono gesti di concreta solidarietà e atti di autentico eroismo". Lo dichiara la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.