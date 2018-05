Usa, ricostituita la Seconda Flotta nel Nord Atlantico

Roma, 5 mag. - La Seconda Flotta della Marina americana, sciolta nel 2011, sarà presto ricostituita ed operativa davanti alla Costa orientale degli Stati Uniti e nel Nord Atlantico. Lo ha affermato l'Ammiraglio John Richardson, dopo che la National Defence Strategy, pubblicata all'inizio di quest'anno, aveva già preso atto del ritorno di un'epoca di forte contrapposizione con la Russia e la Cina - precisa la Bbc online.

La flotta, che era stata sciolta per motivi economici e strutturali, avrà nuovamente come base quella di Norfolk, in Virginia. "La nostra strategia nazionale di difesa chiarisce che siamo tornati a un'epoca di grande competizione fra le potenze mondiali, con una situazione sempre più complessa e difficile da un punto di vista della sicurezza", ha spiegato Richardson con un annuncio fatto a bordo dell'US George H W. Bush a Norfolk. "Ecco perché oggi stiamo ricostituendo la Seconda flotta, per affrontare questi cambiamenti, in particolare nel Nord Atlantico". Non è ancora stato deciso a chi verrà affidato il comando della Seconda Flotta e quali assets comprenderà.