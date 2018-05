Turismo, Alibaba: cinesi pagano con smartphone, Italia sia pronta

Porto Cervo, 5 mag. - Le strutture ricettive italiane devono prepararsi per accogliere i turisti cinesi con sistemi di pagamento user-friendly, perchè in Cina sono ormai abituati a pagare tutto con lo smartphone. Lo sostiene Rodrigo Cipriani Foresio, responsabile di Alibaba per l'Europa meridionale. "Alipay - ha sottolineato - funziona da più di un anno anche in Italia grazie a un accordo con i principali istituti bancari. Molte strutture turistiche e alberghiere lo usano ed è un grandissimo vantaggio perchè al turista cinese, appena sbarca in Italia, gli viene indicato in quali luoghi può pagare col suo sistema. Siamo all'inizio, pensiamo che possa essere molto più diffuso in Italia. Stiamo finalizzando un accordo con Federalberghi e le sue strutture alberghiere".

"I cinesi - ha spiegato Cipriani all'assemblea annuale della Federalberghi - sono abituati a pagare quasi esclusivamente con il telefonino, con un'applicazione che è georeferenziata e quindi si possono mandare messaggi e indicazioni su dove recarsi e avere sconti. Nella metropolitana di Shanghai pagano il biglietto con il riconoscimento facciale. Alibaba è proprietaria del sistema di pagamento Alipay, ce l'hanno 850 milioni di persone: 600 milioni di cinesi, 200 milioni di indiani e altri nel Sud-est asiatico".

"L'anno scorso - ha aggiunto il managing director del colosso cinese - sono stati 130 milioni i cinesi che hanno viaggiato: circa 10 milioni sono venuti in Europa e circa tre in Italia. Una delle richieste principali è avere un sistema di pagamento user-friendly. È una popolazione molto giovane, non viaggiano più in gruppo ma a coppie di due e quattro: vogliono esperienze, sono esigenti, vogliono alberghi user-friendly".