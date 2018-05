Iwobi(Lega) a Minniti: quanti migranti sono arrivati in Italia dal 2013

Roma, 5 mag. - In una interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Marco Minniti, il senatore della Lega Tony Iwobi chiede "se al Ministro in indirizzo risulti quale sia il numero effettivo degli arrivi di migranti via mare e via terra in Italia dal 2013 ad oggi, suddivisi per anno; quale sia il numero effettivo di rimpatri eseguiti dal 2013 ad oggi, suddivisi per anno; quanti e con quali Stati siano gli accordi bilaterali in materia di rimpatri attualmente in vigore e quanti siano gli accordi bilaterali di regolamentazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro in essere; quanti siano i richiedenti asilo, nonché i titolari di protezione internazionale o umanitaria, ad oggi accolti nel sistema di accoglienza, distinti per nazionalità; a quanto ammonti la spesa a carico dello Stato, dal 2013 ad oggi, imputata al sistema di accoglienza e alle spese legali per il gratuito patrocinio, distinta per anno; quanti contributi abbia stanziato l'Unione europea, dal 2013 ad oggi, distinti per anno, per la gestione del fenomeno migratorio; quali iniziative e programmi siano stati avviati dal Governo, anche in raccordo con gli enti locali, sempre nel periodo di riferimento dal 2013 ad oggi, per coloro che hanno visto accolta la propria domanda d'asilo, una volta usciti dal sistema di accoglienza; quali provvedimenti il Governo abbia adottato per favorire un'immigrazione regolare e fondata sul lavoro".