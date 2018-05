Federalberghi: abusivismo grande problema, anche per sicurezza

Porto Cervo, 5 mag. - Per il settore turistico italiano le strutture ricettive abusive sono un "grosso problema", anche per ragioni di sicurezza. Lo ha detto il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, all'assemblea annuale degli albergatori. "L'abusivismo - ha sottolineato - per noi è un grosso problema. Abbiamo visto città d'arte invase dai turisti, invocando perfino il numero chiuso, e in quel periodo gli alberghi avevano solo il 70% delle camere occupato. Dobbiamo capire dove soggiornava tutta questa gente".

"C'è anche un tema di sicurezza - ha spiegato il presidente - perchè queste strutture pararicettive non hanno l'obbligo, come gli alberghi, di comunicare i dati alle autorità di pubblica sicurezza. In un momento di rischio terrorismo, non credo che l'Italia se lo possa permettere".

"Si è provato a fare qualcosa - ha aggiunto Bocca - facendo approvare una legge che obbliga i portali di intermediazione a pagare il 21% di sostituto d'imposta. È stata approvata nel luglio scorso, ma questi portali continuano a non versare il 21% con dei ricorsi al Tar. Questa è una cosa strana di questo paese, con un fisco molto rapace con alcuni soggetti mentre con altri fa finta di non vedere".