Carfagna: ricordare dramma Sarno e investire sulla prevenzione

Roma, 5 mag. - "Ci ricordiamo tutti, ancora oggi, il 5 maggio del 1998, il giorno nero in cui a Sarno, un'intera montagna di fango ha interrotto tragicamente la vita e i sogni di 160 persone. Venti anni dopo è il momento della memoria, ma anche quello per ragionare su come evitare che tragedie immani come questa si ripetano. Previsione, prevenzione, reazione tempestiva e comunicazione: è questa la formula giusta che dobbiamo applicare quando ci troviamo a fronteggiare grandi calamità naturali. Le istituzioni, come ha detto con la sua autorevolezza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno il dovere di investire nella messa in sicurezza del territorio e la politica di considerarla una priorità. Lo dobbiamo a tutti quelli che ancora rischiano la vita, ma, soprattutto, lo dobbiamo a quanti hanno perso la loro a Sarno e ai tanti eroi che misero a rischio la loro per salvarne di altre". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, sulla sua pagina Facebook