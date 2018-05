Banche, Abi: dal 2009 "moratoria" rate per 466.680 Pmi

Roma, 5 mag. - Dal 2009 "moratoria" rate per 466.680 Pmi: da agosto 2009 fino a marzo 2018 sono state accolte 439.729 domande di sospensione del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 126 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 24,9 miliardi di euro. Inoltre, sono state accolte 26.951 domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 7,7 miliardi di euro di debito residuo. E' quanto comunica l'Abi.

"A partire dal primo "Avviso Comune" del 2009 allo strumento "Imprese in ripresa", valida fino al 31 luglio 2018, che rientra nel più ampio "Nuovo Accordo in favore delle piccole e medie imprese", il mondo bancario ha confermato il suo sostegno ai diversi settori economici, in tutto il corso della crisi e ora nella fase di rilancio dell`economia", sottolinea l'Associazione bancaria italiana.

In questo caso si tratta della possibilità per tutte le Pmi "in bonis" di: sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali o allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.

L`analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell`impresa richiedente evidenzia che il 25,1% delle domande è riferito ad imprese del settore "commercio e alberghiero"; il 14,3% delle domande è riferito ad imprese del settore "industria"; il 18,1% delle domande è riferito ad imprese del settore "edilizia e opere pubbliche"; il 9,3% delle domande è riferito ad imprese del settore "artigianato"; il 7,1% delle domande è riferito ad imprese del settore "agricoltura"; il restante 26,1% agli "altri servizi".

L`analisi relativa alla distribuzione territoriale delle domande accolte, per sede legale dell`impresa richiedente, evidenzia che il 62,1% è riferito ad imprese residenti nel Nord Italia; il 20,9% è riferito ad imprese residenti nel Centro Italia; il 17% è riferito ad imprese residenti nel Sud Italia.