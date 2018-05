Anzaldi: crollo Di Maio nei sondaggi grazie a strategia Pd

Roma, 5 mag. - "Il no del Pd a votare la fiducia al Governo di Maio ha fatto crollare il leader M5s nei sondaggi: meno 10 punti di gradimento per Swg, meno 8 punti per Ipsos. Il doppio forno e le bugie sugli inciuci mascherati hanno fatto precipitare la credibilità del capo cinquestelle, cui ieri è arrivato anche il colpo di grazia di Beppe Grillo, come certificano oggi tutti i quotidiani, a partire dal Fatto quotidiano. In una situazione del genere bene ha fatto Renzi a rivendicare la strategia che ha fatto emergere tutte le contraddizioni del Movimento 5 stelle: qualunque oppositore dei cinquestelle lo avrebbe fatto. Ma il Pd è riuscito nell'ennesimo capolavoro di autolesionismo: dividersi anche quando c'è da rivendicare un indubbio successo". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Qualcuno nel Pd - prosegue Anzaldi - invece di attaccare Di Maio e Grillo perché ora vogliono di nuovo uscire dall'Euro, ha preferito attaccare la linea espressa da Matteo Renzi approvata in Direzione due volte all'unanimità, dando la possibilità a tg e giornali di dipingere per l'ennesima volta il Pd come un partito spaccato, lacerato dalle trame e dagli scontri infiniti. Ce n'era proprio bisogno?".