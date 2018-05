Russia, manifestazioni anti-Putin, diversi arresti -2

Mosca, 5 mag. - Gli arresti sono avvenuti in Estremo oriente, in Siberia, dove le manifestazioni sono già cominciate, secondo la squadra di Navalny e di altri osservatori indipendenti. A Krasnoiarsk sono state fermate 15 persone, tra cui un giornalista: "Arresti brutali", secondo OVD-Info, un gruppo indipendente. A Cheliabinsk, negli Urali, la polizia ha fermato delle persone ancor prima che iniziassero le manifestazioni, ha scritto su Facebook il militante Boris Zolotarevski. E almeno altre 10 persone sono state fermate a Barnaoul, in Siberia, secondo il team di Navalny. A Mosca e San Pietroburgo le autorità non hanno autorizzato le manifestazioni che sono previste a partire dalle 13 (ora italiana). (fonte afp)