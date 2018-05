Lavoro, Cgia: 592mila addetti per quello saltuario ma... -2

Roma, 5 mag. - "Questi dati - segnala il coordinatore dell`Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - evidenziano che la cosiddetta gig economy, sebbene in forte espansione, alimenta un`occupazione on demand ancora molto contenuta. Le opportunità offerte dai siti, dalle applicazioni e dalle piattaforme web, ad esempio, stanno riempendo le nostre strade di ciclo corrieri, ma i cosiddetti piccoli lavoretti sono ancora ad appannaggio di settori tradizionali, come i servizi alla persona, e in quelli dove è molto elevata la stagionalità. Ambiti, tra l`altro, dove la presenza degli stranieri è preponderante".

Ritornando ai dati, in valore assoluto la coorte che raggruppa il maggior numero di occupati complessivi, secondo le rilevazioni della Cgia, è quella tra i 45-54 anni (quasi 7 milioni di persone). L`area territoriale dove queste prestazioni occasionali sono più diffuse è il Centro: se a livello nazionale l`incidenza dei lavoratori saltuari sul totale degli occupati presenti in Italia è pari al 2,6 per cento, nel Centro la quota sale al 3 per cento. In termini assoluti, invece, è il Mezzogiorno la ripartizione geografica che presenta il numero più elevato: degli 592 mila, 171 mila lavora al Sud, 148 mila sia al Centro sia a Nordovest e 125 mila a Nordest.

"Ovviamente - conclude il segretario della Cgia Renato Mason - questi 592 mila lavoratori occasionali sono sottostimati. Sappiamo benissimo che questo settore presenta delle zone d`ombra molto estese, dove il sommerso la fa da padrone. Tuttavia, è interessante notare che queste occupazioni regolari sono appannaggio soprattutto di donne e pensionati e servono ad arrotondare le magre entrate familiari, soprattutto al Sud".