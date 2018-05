Federalberghi: turisti cinesi mercato del futuro, attrezziamoci

Porto Cervo, 5 mag. - I cinesi che viaggiano, sempre più numerosi, sono una grande opportunità per il settore turistico italiano ed è necessario organizzarsi per intercettare questi nuovi flussi. Lo ha sottolineato il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, secondo cui "la nostra assemblea annuale è concentrata sul mercato cinese, che è il mercato del futuro. Però bisogna attrezzarci: non solo gli alberghi ma tutta l'offerta turistica e le infrastrutture del paese devono essere pronte".

"C'è una particolare attenzione verso la Cina - ha detto Bocca - che porterà milioni di visitatori 'big spender' di cui l'Italia ha assolutamente bisogno. È un mercato nuovo, non maturo, fatto da persone che spesso viaggiano per la prima volta. I dati ci dicono che il turista cinese ha voglia di viaggiare, ha voglia di cultura e tradizione: l'Italia è la destinazione dei sogni per i cinesi".

"Però bisogna essere attrezzati - ha sottolineato il numero uno degli albergatori - avere i collegamenti aerei, perchè sono tanti i turisti che vengono in Italia ma pochi atterrano qui: atterrano invece in città come Parigi e questo significa perdere almeno due notti di soggiorno".

"Stiamo facendo - ha aggiunto Bocca - un grosso accordo con Alibaba, che gestisce il sistema di pagamenti Alipay, perchè i cinesi pagano con il telefonino. Bisogna dotare gli alberghi italiani di Pos che siano in grado di leggere non solo le carte di credito ma anche i telefonini".