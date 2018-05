Mafia, Grasso ricorda Scaglione: la sua morte momento drammatico

Roma, 5 mag. - "Ricordo bene il 5 maggio 1971: la notizia dell`assassinio a Palermo di Pietro Scaglione, insieme all`agente di custodia Antonino LoRusso, mi colpì profondamente. Scaglione era un uomo di grande esperienza, un magistrato scrupoloso che aveva iniziato a comprendere il fenomeno mafioso nella sua complessità. Il suo assassinio era un chiaro messaggio: i mafiosi non si sarebbero fermati davanti a nulla pur di non vedere minacciati i loro interessi. All`epoca ero un giovanissimo magistrato, facevo il pretore a Barrafranca. Era la prima volta che cosa nostra alzava il tiro sulla magistratura e, per tutti noi, la morte di Pietro Scaglione fu un momento doloroso e drammatico. Decisi di chiedere il trasferimento a Palermo: non si poteva e non si doveva arretrare davanti a quell`attacco frontale". Lo scrive Pietro Grasso, leader di Leu, su facebook.