Via a voli diretti Bergamo-Alessandria d'Egitto di Air Arabia

Milano, 5 mag. - Air Arabia Egypt ha iniziato ieri sera i voli diretti tra l'Italia e l'Egitto collegando l'aeroporto di Bergamo due volte a settimana con il suo hub di Alessandria. Il volo inaugurale E5103 è atterrato a Orio al Serio alle 19:45 ed è stato ricevuto dalla delegazione di Air Arabia, guidata dall'amministratore delegato del gruppo Adel Al Ali, insieme direttore generale di Sacbo, la società di gestione dell'aeroporto di Bergamo, Emilio Bellingardi. Il volo opera il venerdì e le domenica, con due programmi diversi.

Il venerdì i voli partono da Bergamo alle 20:30, con atterraggio all'aeroporto internazionale di Alessandria a mezzanotte ora locale. I voli di ritorno partono da Alessandria alle 16:10 e arrivano a Bergamo alle 19:45 ora locale. La domenica, i voli partono da Bergamo alle 11:30, atterrando a Alessandria alle 15:00 ora locale. I voli di ritorno da Alessandria partono alle 07:10 e arrivano a Bergamo alle 10:40 ora locale.

"L'aggiunta di Milano Bergamo alla rete e la nostra rapida espansione dell'hub in Egitto - ha commentato in una nota il Chief Executive Officer di Air Arabia, Adel Al Ali - costituisce un capitolo importante del costante impegno di Air Arabia per consentire ai nostri passeggeri di accedere a destinazioni di vacanze uniche e a prezzi accessibili. L'Italia è un mercato importante per Air Arabia e noi siamo lieti di collegare Milano Bergamo con voli diretti da entrambi i nostri hub in Marocco e in Egitto. Crediamo fortemente nel ruolo importante che le compagnie aeree giocano per unire insieme nazioni e culture".