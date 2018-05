Governo, Casini: non è più tempo delle truppe di responsabili

Roma, 5 mag. - "Nella situazione attuale tutto è difficile. Abbiamo assecondato per due mesi una mitologia finta, cioè che ci fosse qualcuno che ha vinto le elezioni. E i vincitori non hanno avanzato proposte ma pretese. Come se la signora Merkel invece di sedersi pazientemente al tavolo a negoziare con le altre forze politiche, avesse cominciato a troneggiare su tutte le tv, spiegando che gli altri dovevano votare il suo governo". Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini in una intervista a Repubblica.

"Dopo due mesi vissuti in una sorta di allucinazione collettiva - spiega - sintetizzerei la questione in 'riprendiamo contatto con la realtà'. Il presidente della Repubblica ha annunciato per lunedì consultazioni brevi. Aggiungo che l'Italia sta danzando sull'orlo del burrone, deve evitare l'aumento dell'Iva e farsi sentire nelle scelte decisive sull'Europa".

"Nelle varie ipotesi di esecutivi di decantazione, di emergenza, del presidente, di armistizio - sottolinea - non si può rispondere di no all'appello, che a quel punto verrebbe direttamente dal Quirinale, alla responsabilità". Quanto a eventuali parlamentari "responsabili" che appoggino un governo del centrodestra, Casini osserva: "Non ci sono scorciatoie oggi, non vedo chi possa stabilizzare un governo di centrodestra. È una strada che non sta ne in cielo ne in terra da un punto di vista politico e neppure istituzionale. Per il capo dello Stato sarebbe irricevibile incaricare una persona al buio che va a cercarsi i voti in Parlamento".

Salvini e Di Maio, afferma Casini, "hanno fatto una campagna elettorale a cui darei 10. Ma il dopo voto è stata una pantomima. Ora mostrino serietà. Si fa presto a dilapidare la vittoria. Anche perché giocare al 'tanto peggio, tanto meglio', non paga poi elettoralmente. Se non nasce un governo, a ottobre si voterà. Non è solo un problema di rinunciare alla poltrona, ma tornare con le stesse regole elettorali alle urne è una follia. Significherebbe buttare altri soldi e paralizzare il paese per un risultato poco diverso".

"Il Pd - conclude - ora ha una strada sola: ascoltare Mattarella. Non disperdere quel senso di responsabilità e di correttezza istituzionale che ne fa l'unica alternativa credibile al populismo imperante. E smetterla di dividersi su cose incomprensibili. Apra gli occhi sulla crisi strutturale del socialismo europeo, si interroghi sul fatto che sono i ceti socialmente e culturalmente più consapevoli che lo hanno ancora sostenuto. Non pensi che esista la teoria dello zoccolo duro, al calo dei consensi non c'è limite. E poi: Renzi si è dimesso da segretario, non da leader. Personalità importanti come Franceschini trovino con lui un'intesa, perché l'alternativa è lasciare campo libero al bipolarismo 5Stelle-Lega".