Iran, presidente Rohani "disapprova" blocco Telegram

Teheran, 5 mag. - Il governo iraniano "disapprova" il blocco della messaggeria Telegram imposto in Iran da una recente decisione dell'autorità giudiziaria. Lo ha scritto stamane sul suo account Instagram il presidente Hassan Rohani.

"Il blocco e i recenti filtri imposti a Telegram non sono stati disposti dal governo e il governo non li approva", si legge. Parole che dimostrano chiaramente le divisioni interne alla leadership iraniana sul controllo di internet.

Espressione dell'ala più moderata, Rohani è stato eletto nel 2013 e riconfermato per un secondo mandato nel maggio 2017. Fin dal 2013 il governo si è impegnato a "creare un cyber-spazio sicuro, ma non sicurizzato", aggiunge Rohani sul suo account Instagram. Nel suo messaggio Rohani scrive inoltre che "se ai massimi livelli del sistema è stata presa una decisione per restringere o bloccare le comunicazioni tra le persone(...) allora il popolo deve esserne messo a conoscenza".

