Trump: merito di Kanye West i sondaggi migliori tra afroamericani

New York, 5 mag. - Infischiandosene delle polemiche che hanno travolto Kanye West, che ha parlato di schiavitù come di una questione di scelta, Donald Trump ha dato credito al re dell'hip-hop per il maggior gradimento espresso dalla comunità afroamericana nei confronti del presidente Usa.

"Kanye West deve avere qualche potere perché avrete probabilmente visto che ho raddoppiato la mia performance tra gli afroamericani. Siamo passati in una settimana all'11 dal 22", ha detto Trump a margine del suo intervento di ieri a un forum della potente lobby pro-armi, la National Rifle Association. "Grazie Kanye. Grazie. Quando ho visto quei dati ho detto: 'Ci deve essere un errore. Come può essere?'. Anche i sondaggisti hanno pensato ci fosse un errore. E invece no. Abbiamo recuperato tanta strada", ha continuato Trump da Dallas (Texas).

