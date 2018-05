Al via la missione Nasa per guardare all'interno di Marte

New York, 5 mag. - Oggi dalla California parte una nuova missione della Nasa per esplorare il sottosuolo di Marte. La navetta spaziale del progetto Mars InSight visiterà uno dei posti più "noiosi" dell'intero pianeta rosso: atterrerà infatti nell'Elysium Planitia, una pianura infinita senza montagne e senza rocce, tanto che alla Nasa lo hanno descritto come il Kansas ma senza il mais.

In questa missione gli scienziati americani cercheranno di capire cosa succede all'interno di Marte per arrivare a comprendere la sua struttura, la sua composizione e come si è formato. Nonostante la Nasa sia convinta che l'interno del pianeta sia in parte allo stato liquido, ci sono ancora molte domande in attesa di risposta. Ogni quanto tempo ci sono terremoti? Che intensità hanno? Quanto è spessa la crosta? Quanto calore viene disperso sulla superficie?

In questo modo la Nasa vuole creare la prima mappa dettagliata dell'interno del pianeta. Il razzo con a bordo il cruiser sarà lanciato alle 4:05 di mattina in California, le 13:05 in Italia, dalla Vandenberg Air Force Base.